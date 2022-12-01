В Тюменской области тяжелые случаи ОРВИ и COVID-19 исследуют на все респираторные инфекции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тяжелые случаи заболеваний ОРВИ, коронавирусной инфекции исследуются на всю линейку респираторных заболеваний. Это делается для своевременного лечения.

Об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо рассказала в эфире радио "Вести ФМ" 16 декабря.

"Лечение гриппа и ковида – диаметрально противоположное, поэтому важно поставить правильный диагноз. Ковид никуда не делся и не денется. В Тюменской области за последние шесть недель интенсивность эпидпроцессов по ковиду остается низкой. Но все равно это более 100 заболевших в сутки", - говорит она.

Тяжесть заболевания коронавирусной инфекцией идет по типу ОРВИ, тяжёлых случаев гораздо меньше, чем было, отметила Галина Шарухо. Среди штаммов в Тюменской области циркулирует омикрон. Находок "цербера" нет.

Главный санитарный врач обратила внимание тюменцев на то, что в регионе остается сложная эпидситуация по гриппу.

"У нас уже с нарастающим итогом более 100 случаев в сутки именно вирусов гриппа, более 75 процентов - так называемый свиной грипп. Он опасен тяжелыми осложнениями. Поэтому важно быстро начать лечение. Я рекомендую всем жителям области не заниматься самолечением, при первых признаках заболевания остаться дома, вызвать врача на дом", - рекомендует Галина Шарухо.

Анжела Лебедева