В Тюменской области тяжелые случаи ОРВИ и COVID-19 исследуют на все респираторные инфекции
Тяжелые случаи заболеваний ОРВИ, коронавирусной инфекции исследуются на всю линейку респираторных заболеваний. Это делается для своевременного лечения.
Об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо рассказала в эфире радио "Вести ФМ" 16 декабря.
"Лечение гриппа и ковида – диаметрально противоположное, поэтому важно поставить правильный диагноз. Ковид никуда не делся и не денется. В Тюменской области за последние шесть недель интенсивность эпидпроцессов по ковиду остается низкой. Но все равно это более 100 заболевших в сутки", - говорит она.
Тяжесть заболевания коронавирусной инфекцией идет по типу ОРВИ, тяжёлых случаев гораздо меньше, чем было, отметила Галина Шарухо. Среди штаммов в Тюменской области циркулирует омикрон. Находок "цербера" нет.
Главный санитарный врач обратила внимание тюменцев на то, что в регионе остается сложная эпидситуация по гриппу.
"У нас уже с нарастающим итогом более 100 случаев в сутки именно вирусов гриппа, более 75 процентов - так называемый свиной грипп. Он опасен тяжелыми осложнениями. Поэтому важно быстро начать лечение. Я рекомендую всем жителям области не заниматься самолечением, при первых признаках заболевания остаться дома, вызвать врача на дом", - рекомендует Галина Шарухо.
Анжела Лебедева