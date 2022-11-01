В Тюменской области не выявили случаев заражения штаммом "цербер"

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Случаев заражения новым штаммом коронавируса "цербер" в Тюменской области не зафиксировано. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"В Тюменской области не зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ. 1 и BQ. 1.1", - сообщили в ведомстве.

В России этот штамм впервые зафиксировали в октябре 2022 года, в Европе - в сентябре. Основное отличие "цербера" от других разновидностей коронавируса - более высокая скорость передачи от человека к человеку.

"Заболеванию новой коронавирусной инфекцией, вызванному новым подштаммом BQ. 1 и BQ. 1.1 , с учетом повышенной трансмиссивности возбудителя инфекции, подвержены лица любого возраста. В геноме нового варианта вируса есть мутации, которые позволяют ему более эффективно обходить выработанный вакцинацией и предыдущим заражением иммунитет. При этом в большинстве случаев болезнь протекает относительно легко", - сообщили в Роспотребнадзоре РФ.

Виктория Макарова