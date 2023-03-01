В Тюмени выпустили книгу "COVID-19: психические и неврологические последствия"

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Книгу "COVID-19: психические и неврологические последствия" издали под редакцией директора института клинической медицины Тюменского медицинского университета, доктора медицинских наук Павла Зотова. Общий тираж - 700 экземпляров.

По информации пресс-службы вуза, в издание вошли результаты собственных исследований авторов, а также анализ отечественной и зарубежной литературы о пандемии, связанных с ней психических и неврологических последствиях.

Авторы проанализировали первичные данные и прогнозы развития пандемии, рассмотрели особенности клинического течения инфекции, осложнений, их профилактики и лечения, социально-психологических последствий пандемии, организации медицинской помощи.

"Первые наблюдения мы представили в 2022 году в коллективной работе "CODID-19: первый опыт. 2020". Эта работа продолжается. По мере накопления опыта, сменяющихся штаммов вируса и проявлений болезни, мы с большей уверенностью можем предсказать дальнейшее развитие процесса, разрабатывать методы лечения", - рассказал Павел Зотов.

Книга будет доступна в читальном зале библиотеки Тюменского медицинского университета. Ее также можно приобрести интернет-магазине по ссылке.