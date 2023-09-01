В Тюменской области циркулирует геновариант штамма "омикрон"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Геновариант штамма "омикрон" COVID-19 и его варианты циркулируют в Тюменской области. Такие данные приводит научно-исследовательский институт Роспотребнадзора.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Штамм "омикрон" впервые в стране выявили среди заболевших новой коронавирусной инфекцией в июне 2022 г. Через пять месяцев руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что 95 % случаев коронавируса в Тюменской области приходится именно на этот геновариант.

"В Тюменской области наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией в связи с наступлением эпидемического сезона. За 37 неделю, с 11 по 17 сентября, зарегистрировано 111 случаев заболевания населения COVID-19, показатель заболеваемости составляет 7,2 на 100 тысяч населения", - рассказали в ведомстве.

Обязательной вакцинации от COVID-19 в России нет. Ее отменили в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Тем не менее Минздрав рекомендует ревакцинацию один раз в шесть месяцев, отметила доцент кафедры инфекционных болезней, аллергологии и иммунологии Тюменского медицинского университета, врач-инфекционист Мария Антонова.

"По новым правилам иммунизацию против гриппа и новой коронавирусной инфекции можно проводить в один день. Такие изменения внесли в инструкцию к препарату "Гам-КОВИДВак", он же "Спутник". Эксперты пришли к выводу, что при одновременном введении препараты не снижают иммуногенность друг друга. Правило — вакцины вводят в разные части тела: правое и левое плечо или на расстоянии не менее 2,5 сантиметров друг от друга", - уточнила врач.

Клинические испытания комбинированных вакцин против гриппа и коронавируса продолжаются. Но их регистрацию можно ожидать не ранее, чем через год.

Анжела Лебедева