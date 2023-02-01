Около 100 юных спортсменов примут участие в турнире по борьбе на поясах

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Отборочный турнир на кубок России по борьбе на поясах пройдет в Тюмени 19 февраля. Соревнования посвящены Дню защитника Отчества, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

В турнире примут участие около 100 юных спортсменов от 5 до 8 лет и более опытные ребята от 8 лет. Соревнования пройдут в детско-юношеском центре "Авангард" по адресу ул. Энергетиков 45а. Начало в 14 часов.