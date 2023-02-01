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В Тюменскую областную больницу поступил дополнительный рентген

Общество, 09:47 18 февраля 2023

ОКБ №1 во ВКонтакте | Фото: ОКБ №1 во ВКонтакте

Новый рентген поступил в тюменскую ОКБ №1. Аппарат удобен для всех участников диагностики. Пациенту не нужно подстраиваться под сам рентген, чтобы сделать снимок.

Высокая скорость передвижения штатива сокращает время процедуры. Кроме того, врач может объединять несколько снимков длинных костей в общее изображение при помощи специальной программы. Безопасность диагностики даже для самых маленьких пациентов, управление штативом с пульта — это далеко не весь перечень плюсов нового аппарата, сообщает медучреждение.

Новое оборудование приобретено за счет регионального бюджета. За 2022 год в ОКБ №1 выполнено около 28 тыс. рентгенодиагностических исследований.

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