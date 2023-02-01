Более месяца врачи Ишима боролись за жизнь пострадавшей в аварии жительницы Казахстана

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более месяца ишимские врачи боролись за жизнь жительницы Казахстана, пострадавшей в аварии на дороге в Казанку. В областную больницу № 4 ее доставили перед Новым годом с переломами костей черепа, таза, верхних и нижних конечностей. Состояние осложняли ушиб головного мозга и кровопотеря, сообщает пресс-служба ОБ № 4.

"Долгое время пациентка находилась в медикаментозной седации, на аппарате искусственной вентиляции легких. При поступлении женщине проводилась интенсивная терапия, врачи травматологи наложили скелетное вытяжение и гипсовые лангеты для фиксации переломов. Через две недели провели остеосинтез голени по Елизарову", - рассказала исполняющая обязанности завотделением анестезиологии и реанимации Яна Данилова.

Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки. Для дальнейшего лечения ее транспортировали в сопровождении бригады медиков из городской больницы №3 г. Петропавловска, где она и продолжит лечение.