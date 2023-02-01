Три духовых оркестра выступят на #СпецоперацииЛед в Тюмени 23 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский духовой оркестр, духовой оркестр ТВВИКУ и оркестр главного управления МЧС России по Тюменской области выступят перед зрителями #СпецоперацииЛед в Тюмени 23 февраля. Выступления музыкантов пройдут в районе Моста влюбленных на набережной Туры, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Кроме того, региональное отделение Всероссийского общества "Динамо" в честь 100-летия организации подготовило для тюменцев фотозону, в которой каждый может запечатлеть себя в форме хоккеиста-динамовца. А подростки четырех организаций военной подготовки покажут выставки и проведут мастер-классы патриотической направленности.

Самая зрелищная часть мероприятия с гонками, парашютистами, военно-исторической реконструкцией и показательными выступлениями пройдет с 12 до 15 часов дня.

Тренировочные и квалификационные заезды стартуют в 10 час. утра.

Интерактивы, выставка ретро-автомобилей, конкурсные программы - с 12 час. до 15 час.

Военно-историческая реконструкция одного из сражений битвы за Ленинград в 12 час.

Выступления оркестров, творческих коллективов, показательные выступления дрифтеров и трековые гонки с 12 час. 30 мин.

Открытие соревнований, показательные выступления парашютистов, транспортировка раненого со льда на вертолете, показательные выступления дорожно-патрульной службы по задержанию преступников в 13 час.

Заезды дрифт, трек, "Спецоперация Лед" - в 14 час.

Показательные выступления курсантов центра "Аванпост" по рукопашному бою и взятию укрепрайона с помощью техники, закупленной на средства тюменцев для участников СВО пройдут в 14 час. 30 мин.

Финальные заезды #СпецоперацииЛед начнутся в 15 час. 30 мин. А церемония награждения участников и победителей - в 17 час.