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Тюменским предприятиям предлагают отправиться с бизнес-миссией в Иран

Экономика, 08:57 21 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприятиям Тюменской области приглашают принять участие в бизнес-миссии в Исламскую Республику Иран с 4 по 7 марта. Визит в страну будет интересен компаниям, которые развиваются в сферах легкой промышленности, машиностроения, АПК, IT, туризма, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"Попав под санкции, Иран не объявлял кампанию по импортозамещению. Это было не нужно, поскольку еще в шахские времена местные фирмы выпускали более дешевые аналоги иностранной продукции - одежду, обувь и многое другое. Качество достаточно высокое. После введения санкций эти процессы только усилились", - говорят эксперты.

Высокая инфляция и девальвация национальной валюты привела к притоку внутренних инвесторов на иранский фондовый рынок. Иранцы начали вкладывать деньги в развитие собственной экономики. Это спасло компании от банкротства, а Тегеранская биржа в 2020 году стала самой быстроразвивающейся в мире.

Подробней об участии в бизнес-миссии можно узнать по телефону +7 982 978 96 99.

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# бизнес , ТПП Тюменской области

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