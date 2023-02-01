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Губернатор Тюменской области помог тюменцу навестить сына в зоне СВО

Губернатор, 19:16 20 февраля 2023

из t\Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из t\Telegram-канала губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор помог тюменцу навестить сына в зоне СВО. Встреча прошла благодаря поездке главы региона в Краснодон. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Инициативной группе родителей мобилизованных в подразделение "Кедр" предложили отправить одного из отцов. "Желающего нашли быстро. У родителя есть возможность своими глазами увидеть, как устроились наши ребята, какая обстановка в коллективе, какие у них сложности, как они с ними справляются, также лично пообщаться с командирами", - добавил губернатор.

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# Александр Моор , мобилизация

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