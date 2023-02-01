Александр Моор встретился с тюменским подразделением снайперов в зоне СВО

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с тюменским подразделением снайперов в рамках рабочей поездки в Краснодон ЛНР.

"С бойцами встретились в поле. Земляки выполняют боевую задачу на передовой и находятся вне расположения. Переговорили накоротке с командиром, потом пообщался с личным составом. Парни рассказали о своей боевой работе", - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона передал бойцам посылки от родных и новое оборудование, купленное правительством Тюменской области и спонсорами.