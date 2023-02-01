  • 21 февраля 202321.02.2023вторник
  • USD74,0432
    EUR79,1330
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор встретился с тюменским подразделением снайперов в зоне СВО

Губернатор, 19:35 20 февраля 2023

скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с тюменским подразделением снайперов в рамках рабочей поездки в Краснодон ЛНР.

"С бойцами встретились в поле. Земляки выполняют боевую задачу на передовой и находятся вне расположения. Переговорили накоротке с командиром, потом пообщался с личным составом. Парни рассказали о своей боевой работе", - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона передал бойцам посылки от родных и новое оборудование, купленное правительством Тюменской области и спонсорами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Краснодон , мобилизация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:35 20.02.2023Александр Моор встретился с тюменским подразделением снайперов в зоне СВО
19:16 20.02.2023Губернатор Тюменской области помог тюменцу навестить сына в зоне СВО
22:51 19.02.2023Александр Моор встретился с тюменскими волонтерами в Краснодоне
19:55 19.02.2023Александр Моор побывал на объектах Краснодона, восстанавливаемых тюменскими специалистами