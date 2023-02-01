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В Тюмени наказали водителя, выронившего груз из кузова на голову пешеходу

Происшествия, 15:46 21 февраля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Год ограничения свободы получил водитель автотягача, по вине которого погиб прохожий. Подсудимый не закрепил перевозимые в полуприцепе деревянные поддоны. Груз выпал из кузова на голову оказавшегося рядом мужчины, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов уголовного дела, 7 ноября 2022 года водитель автотягача по устной договоренности с ООО "Экосистема" обязался возить деревянные поддоны. На повороте незакрепленные поддоны сместились в кузове, часть из них выпала на оказавшегося в этом месте мужчину.

По пути в больницу пострадавший скончался от травм головы и шеи. Ленинский районный суд признал водителя виновным в убийстве по неосторожности и обязал его не выезжать за пределы Тюменского района, а также не менять места жительства без согласия специализированного надзорного государственного органа УФСИН.

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# суд , уголовное дело

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