Владислав Квасов: развитие транспортных коридоров экономически выгодно для Тюменской области

| Фото: из архива Владислава Квасова | Фото: из архива Владислава Квасова

Развитие новых транспортных коридоров и логистических проектов в России способствует росту товарооборота между странами. Это экономически выгодно и для Тюменской области, которая граничит с Республикой Казахстан. Будут увеличиваться экономические и культурные связи. Такое мнение высказал почетный консул Республики Казахстан в Тюмени (консульский округ — Тюменская область) Владислав Квасов, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Как почетный консул я хотел бы отметить, что президент указал на развитие транспортного коридора "Север - Юг", новых логистических цепочек, в которых участвует Республика Казахстан. Также речь шла о высокоскоростной магистрали Москва - Казань. Она в перспективе будет продлена не только до Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени, о чем говорилось ранее, а до Иркутска и Владивостока с выходом на Монголию, Китай и Казахстан, что важно для Тюменской области. Будем стремиться, чтобы развивалась наша международная деятельность с соседями, с которыми у нас добрые стратегические отношения, с такими как Казахстан и другими дружественными государствами. Внутри страны всем нам важно работать, чтобы наша страна становилась еще сильнее, чтобы в ней жилось лучше", - сказал Владислав Квасов.

Он подчеркнул, что с большим интересом и волнением слушал послание президента РФ. "Владимир Владимирович отразил все темы правильно и справедливо. Понравилось то, что президент отметил, что у страны есть возможность решать стратегическую задачу обороны, при этом, не разрушая экономику", — добавил почетный консул Республики Казахстан в Тюмени.

В своем послании Владимир Путин стратегической задачей назвал вывод национальной экономики на новые рубежи. Ранее, в ноябре 2022 года губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к депутатам областной думы, подчеркивал, что нужно "зарабатывать дома, внутри страны". Данный тезис, по мнению Владислава Квасова, актуален. "Внутри страны есть возможность зарабатывать и хорошо жить, учиться, отдыхать, растить детей. Также президент в послании сказал важные слова о поддержке семей и детства. Это будущее нашей страны", — заключил он.

Инна Пахомова