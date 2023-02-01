Масштабная #СпецоперацияЛед объединила тюменцев на набережной Туры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы по оказанию первой помощи, сборке и разборке оружия, выставка ретро-автомобилей, заезды лучших водителей и автогонщиков ждут участников #СпецоперацииЛед, которая проходит в районе моста Влюбленных в Тюмени, в День защитника Отечества, 23 февраля.

Восемь лет назад #СпецоперацияЛед начиналась только одними гонками патрульных экипажей. Тогда водители демонтировали свое мастерство, преданность делу и Родине, сказал в приветственном слове заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

"Сегодня слова "спецоперация" и "безопасность" приобрели большее значение, чем они имели раньше. Я говорю не только об этом мероприятии, нашем регионе, но и о всей стране. Это и внутренняя и внешняя политика в сегодняшних условиях. Наши бойцы верно служат Отчизне, находятся на передовой в ремонтных бригадах, инженерных подразделениях. Верю, что победа будет за нами", — сказал Сергей Шустов.

Глава Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что #СпецоперацияЛед объединяет представителей силовых структур, спортсменов и активных тюменцев. Событие стало доброй традиций, когда горожане могут посмотреть на мужественных, ответственных мужчин, защитников. Также он отметил, что 23 февраля всегда было особенной датой для государства.

"Сегодня мы ощущаем этот праздник по-особенному. Говорим слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, конфликтов и боевых действий, участникам специальной военной операции и поздравляем их. Как и 80 лет назад против врага объединилась вся страна. Миллионы людей по всей России делают все, что от них зависит для того, чтобы помочь ребятам, которые сегодня на передовой", — сказал Руслан Кухарук.

В 13 часов состоялся парад открытия фестиваля. Первыми по льду проехали патрульные автомобили ДПС, зрители могли наблюдать праздничный дымовой триколор в голове колонны. Бело-сине-красный дым "вырывался" из патрульных машин. Следом проехали автомобили других силовых ведомств региона, транспорт автоспортсменов.

Особый восторг у зрителей вызвал отряд из 13 парашютистов с флагами, десантировавшийся с высоты 1 тыс. 200 метров. Пришедшие снимали происходящее на смартфоны, внимательно следили за приземлением представителей региональной Федерации парашютного спорта на лед.

В этот день участие в заездах принимают лучшие водители тюменской полиции, МЧС, УФСИН, таможни, Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, автогонщики Урала. Мероприятие, по мнению организаторов, повышает престиж службы в правоохранительных органах. На сегодняшний день в полиции Тюменской области насчитывается более семи тыс. сотрудников.

Инна Пахомова