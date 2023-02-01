Губернатор Александр Моор работает в Надыме 25 февраля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Надыме 25 февраля.

Как сообщает информационный центр правительства, Александр Моор принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам "Защитникам Донбасса" и "Надымским строителям".

Также вместе с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым он даст старт XXVII традиционным соревнованиям оленеводов. Это главный самобытный праздник кочевников, который способствует сохранению уникальных традиций и быта коренных малочисленных народов Севера, природного разнообразия, связанного с их образом жизни.