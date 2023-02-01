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Губернатор Александр Моор работает в Надыме 25 февраля

Губернатор, 12:01 25 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Надыме 25 февраля.

Как сообщает информационный центр правительства, Александр Моор принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам "Защитникам Донбасса" и "Надымским строителям".

Также вместе с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым он даст старт XXVII традиционным соревнованиям оленеводов. Это главный самобытный праздник кочевников, который способствует сохранению уникальных традиций и быта коренных малочисленных народов Севера, природного разнообразия, связанного с их образом жизни.

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# Александр Моор , Дмитрий Артюхов , Надым

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