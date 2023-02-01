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Конкурс грантов губернатора Тюменской области социально ориентированных НКО стартует 1 марта

Общество, 11:16 26 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 марта стартует прием заявок от социально ориентированных НКО на конкурс грантов губернатора Тюменской области. Итоги конкурса будут объявлены до 1 июня 2023 года.

Общая сумма конкурса, с учетом средств, поступивших от Фонда президентских грантов, - более 85 млн рублей. Размеры грантов варьируются от 200 тыс. до 1 млн рублей.

Заявки принимаются по направлениям "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", " Поддержка молодежных проектов", "Сохранение исторической памяти" и другим.

Итоги конкурса будут объявлены до 1 июня 2023 года. Ознакомиться с положением и подать заявку на конкурс можно на сайте.

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