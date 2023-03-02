Юных тюменцев приглашают на этнофестиваль "Радуга"

| Фото: организаторов конкурса | Фото: организаторов конкурса

Прием заявок на участие в этнофестивале "Радуга" стартовал в Тюменской области 1 марта. Попробовать свои силы в творческом конкурсе могут все желающие от 7 до 17 лет, интересующиеся культурой народов многонациональной России, сообщает пресс-служба Ассамблеи народов Тюменской области.

"Радуга", по словам председателя Тюменского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Евгения Воробьева, большой этнокультурный проект.

"Его цель - сохранить многообразие народов России, поддержать творческое самовыражение детей и молодежи, укрепить традиции дружбы и добрососедства народов Тюменской области", - подчеркнул он.

Проект реализуется в четыре этапа. Три отборочных тура пройдут в апреле в Ишиме, Тюмени и Вагайском районе. Гала-концерт творческих коллективов и исполнителей "Радуги" состоится в областной столице в июне в рамках празднования Дня защиты детей.

Заявки на участие в отборочном этапе фестиваля принимаются до 1 апреля 2023 года в оргкомитете конкурса. Участие бесплатное.

Областной национальный фестиваль-конкурс детского художественного творчества "Радуга" проходит по инициативе Тюменского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области.

В 2023 году "Радуга" посвящена Году педагога и наставника. Главная тема фестиваля – патриотизм как основа будущего России.