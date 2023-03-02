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4 тыс. 700 жителей обратились за помощью в социальные гостиные Тюменской области

Общество, 16:34 02 марта 2023

Региональный центр "Семья" | Фото: Региональный центр "Семья"

4 тыс. 700 жителей обратились за помощью в социальные семейные гостиные Тюменской области. Их в регионе уже 80, из них в городе - 10, сообщает информационный центр областного правительства.

В гостиных родные военнослужащих, находящихся в зоне выполнения боевых задач, получают психологическую помощь. Специалисты при необходимости присматривают за детьми.

Для родственников бойцов также организуют консультации по правовым, финансовым и социальным вопросам. Наиболее актуальными являются темы кредитных каникул, какие льготы положены семьям, куда обратиться за справкой о мобилизации сына, супруга и другие.

"Нашей задачей было предложить членам семей короткий путь: они приходят в одно место, а поддержку получают по разным вопросам. Здесь консультируют и специалисты банков, и юристы, и представители федеральной службы судебных приставов", - сказала руководитель регионального центра "Семья" Елена Перминова.

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