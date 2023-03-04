Выставка о редакторе "Тобольских губернских ведомостей" открылась в музее редких изданий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставочный проект "Евгений Кузнецов: антология сибирской журналистики" открылся в музее уникальных книг и редких изданий в Тобольске (Красная площадь, 5, стр. 2). Он посвящен историку, краеведу, беллетристу, поэту, редактору "Тобольских губернских ведомостей".

Пионеру сибирской журналистики Евгению Кузнецову удалось сформировать в последней трети XIX века вокруг "Тобольских губернских ведомостей" сообщество пишущих талантливых людей. Помимо местных авторов в ведомостях печатались томичи, красноярцы, омичи, тюменцы.

На выставке представлены предметы из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника: лирические и прозаические сочинения автора, краеведческие статьи, заметки о происшествиях в городе, работы, посвященные вопросам железнодорожного сообщения до Тобольска, размышлениям об остяках.

Выставка открыта до 30 октября 2023 года.