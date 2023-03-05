В Тюмени покажут 43 новых российских анимационных короткометражки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

43 новых российских анимационных короткометражки представят в рамках акции "Открытая премьера" 15 марта. Показы пройдут на семи площадках Тюмени три дня.

"Организует просмотры некоммерческая организация кинопросвещения "КинЗА", председателем которой я являюсь. Идея "Открытой премьеры" зародилась в Суздале, и мы уже несколько лет поддерживаем коллег, занимаясь просветительской деятельностью", - говорит киновед, преподаватель ТГИК Наталья Соколова.

Главный жанр показов – мультфильмы, сообщает "Мегатюмень".