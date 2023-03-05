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В Тюмени покажут 43 новых российских анимационных короткометражки

Общество, 20:21 05 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

43 новых российских анимационных короткометражки представят в рамках акции "Открытая премьера" 15 марта. Показы пройдут на семи площадках Тюмени три дня.

"Организует просмотры некоммерческая организация кинопросвещения "КинЗА", председателем которой я являюсь. Идея "Открытой премьеры" зародилась в Суздале, и мы уже несколько лет поддерживаем коллег, занимаясь просветительской деятельностью", - говорит киновед, преподаватель ТГИК Наталья Соколова.

Главный жанр показов – мультфильмы, сообщает "Мегатюмень".

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