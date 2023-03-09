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Смарт-часы и VR-очки смогут выиграть тюменские семьи на Всероссийском IT-марафоне

Общество, 12:28 09 марта 2023

vk.com/mger72 | Фото: vk.com/mger72

Смарт-часы и VR-очки смогут выиграть тюменские семьи на Всероссийском IT-марафоне. Регистрация для участников – родители и дети с 5 по 11 классы, уже открыта и продлится до 13 апреля.

Соревнования пройдут в два этапа со 2 марта по 25 апреля на официальном сайте проекта "Изучи интернет — управляй им!". Во время первого конкурсанты выполнят творческое задание: снимут и представят жюри видеоролик на тему "Учитель, покоривший интернет". На втором этапе – пройдет онлайн-турнир из 24 заданий разной сложности на тему цифровой грамотности.

За шесть лет участниками IT-марафона стали больше 570 семейных команд со всей страны — это несколько тысяч детей, их родителей и друзей.

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# IT , знания , марафон , семьи

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