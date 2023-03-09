Педагоги ямальских агроклассов пройдут стажировку в вузе Тюмени

| Фото: vk.com/yalagrokoll | Фото: vk.com/yalagrokoll

Для педагогов ямальских агроклассов организуют стажировки в аграрном университете Северного Зауралья Тюменской области. Соглашение о сотрудничестве пописали руководство вуза и администрация Пуровского района, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

С 2021 года район и тюменский вуз развивают совместный проект "Мы выбираем АПК". Десятиклассников школы-интерната национального села Самбург обучают ветеринарии и агроинженерии. Преподаватели вуза в онлайн-формате проводят занятия, выступают научными консультантами. С этого года проект включает не только профильное обучение детей, но и повышение квалификации педагогов. Они пройдут стажировку на базе аграрного университета.

"Мы заинтересованы в том, чтобы ребята получили качественное аграрное образование и стали востребованными специалистами. Агротехнологический класс позволяет учащимся уже в школе определиться с будущей профессией. А будучи студентами нашей академии пуровчане понимают, какие предприятия агропромышленного комплекса есть, какие компетенции нужны сегодня", – отметила ректор государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко.

В свою очередь, глава Пуровского района Антон Колодин подчеркнул важность такого сотрудничество для сельскохозпредприятий.

"Нам крайне важно формировать кадровый резерв профильных специалистов, начиная со школы. Старейшие предприятия района – совхозы "Пуровский" и "Верхне-Пуровский", общины – развивают оленеводство, рыболовство. В заполярном Самбурге у нас успешно выращивают овощи, ягоды и зелень. Работа в сфере агропромышленного комплекса есть, и старшеклассники это понимают. Поэтому они получают профессию в тюменском вузе и намерены возвратиться в родное село", - пояснил глава района.

Многие пуровчане выбирают для получения высшего образования именно тюменские вузы. В них для обучения и проживания созданы максимально комфортные условия, отмечается в сообщении.