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Александр Моор поблагодарил силовиков за профессионализм и мужество при освобождении заложника

Губернатор, 11:04 10 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области поблагодарил представителей правоохранительных органов за профессионализм и мужество при освобождении заложника и задержании злоумышленника.

"Сотрудники силовых ведомств сработали профессионально, слажено, оперативно. При задержании преступника проявили смекалку и мужество, спасли жизнь земляка и в очередной раз показали, что безопасность тюменцев под надежной защитой. Благодарю работников правоохранительных органов от себя лично и от всех жителей области", - сказал глава региона.

Напомним, сообщение о том, что неизвестный мужчина под угрозой ножа удерживает одного из сотрудников круглосуточного магазина на ул. А. Протозанова в Тюмени, поступило в полицию около 2 часов ночи 10 марта.

Полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали правонарушителя. Им оказался ранее судимый житель региона. В результате инцидента никто не пострадал.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ "Захват заложника". Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишения свободы на срок до 15 лет.

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