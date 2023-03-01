На ранее судимого тюменца завели уголовное дело за захват заложника в магазине

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ "Захват заложника" завели против ранее судимого тюменца, который незаконно удерживал администратора магазина на ул. Александра Протозанова 10 марта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Около двух часов ночи в полицию обратились граждане, которые сообщили, что Тюмени неизвестный в круглосуточном магазине под угрозой применения ножа удерживает одного из сотрудников торговой организации. В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержан ранее судимый тюменец. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб", - сообщили в полиции.

Фигурант задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.