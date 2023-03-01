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Тюменца осудили за жестокое обращение с псом Оскаром

Происшествия, 12:52 14 марта 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К году исправительных работ приговорил мировой суд Ленинского района жителя Тюмени, ранившего топором свою собаку, сообщает прокуратура Тюменской области.

40-летний тюменец признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшим его увечье. В январе мужчина у себя в квартире в ответ на агрессивное поведение собаки нанес ей несколько ударов топором по голове. Животное получило тяжелые увечья.

Затем злоумышленник упаковал собаку в пакеты и выбросил в мусорный бак возле дома. Пса с разрубленной головой нашли на ул. Бориса Щербины. В ветеринарной клинике его успешно прооперировали, пса впоследствии назвали Оскар.

Суд назначил тюменцу год исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

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