Денис Спицов пообещал захватывающие зрелище и борьбу на Чемпионате России в Тюмени

| Фото: vk.com/csp72 | Фото: vk.com/csp72

Захватывающие зрелище и борьбу до самых последних метров ждут болельщиков на Чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени с 18 по 26 марта. Об этом рассказал олимпийский чемпион Денис Спицов.

"Мы всех вас ждем! Приезжайте поддержать любимых спортсменов. Вас ждет захватывающее зрелище и борьба до самых последних метров", - подчеркнул в своем видеоприглашении Денис Спицов.

В информационном центре правительства Тюменской области отметили, что участвовать в лыжных гонках будут 264 спортсмена из 39 регионов России.

Программа соревнований:

18 марта

11:00 – Спринт. Классический стиль. Квалификация - 1,7 км. Женщины.

11:30 – Спринт. Классический стиль. Квалификация - 1,7 км. Мужчины.

13:00 – 15:20 – Финальные, полуфинальные, четвертьфинальные забеги.

19 марта

11:00 – Скиатлон. Женщины, 15 км.

12:30 – Скиатлон. Мужчины, 30 км.

21 марта

11:00 – Раздельный старт. Свободный стиль. Женщины, 10 км.

12:30 – Раздельный старт. Свободный стиль. Мужчины, 15 км.

22 марта

11:00 – Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация - 1,7 км. Женщины.

11:30 – Командный спринт свободный стиль. Квалификация - 1,7 км. Мужчины.

12:30 – Финал. Женщины.

13:00 – Финал. Мужчины.

24 марта

11:00 – Эстафета. Женщины (4 х 5 км).

12:30 – Эстафета. Мужчины (4 х 10 км).

25 марта

11:00 – Масс-старт. Классический стиль. Женщины, 30 км.

26 марта

11:00 – Масс-старт. Классический стиль. Мужчины, 50 км.

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