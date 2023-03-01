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79 единиц реабилитационного оборудования появилось в тюменском "Градостроителе"

Общество, 15:07 15 марта 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

79 единиц современного оборудования поступило в областной лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" в Тюмени в 2022 году. В частности, новые тренажеры появились в зале механотерапии, сообщает областной департамент здравоохранения.

На современных тренажерах одновременно могут заниматься до 15 человек. На механотерапию приходят пациенты с различными заболеваниями: постковидный синдром, заболевания ЦНС, опорно-двигательного аппарата и ОНКО (мастектомия).

Занятия проводятся на велотренажерах, беговых дорожках с подвесами для маломобильных пациентов, виброплатформе, стабилоплатформе HUBER. В результате регулярных тренировок пациент увеличивает жизненную емкость легких, силу мышц, подвижность и объем движений в суставах, повышает общую выносливость организма, улучшает координацию движений, работу вестибулярного аппарата и работоспособность организма.

Добавим, оснащение учреждения реабилитационным оборудованием ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение".

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# Градостроитель , реабилитация

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