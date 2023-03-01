На Ямале прошли демонстрационные полеты беспилотного летательного аппарата БАС-200

Ростех Ростех

Беспилотный летательный аппарат БАС-200 холдинга "Вертолеты России" выполнил для Почты России демонстрационные полеты в районе Салехарда.

Полеты, по данным первого заместителя генерального директора холдинга "Вертолеты России" Олега Гуляева, проходили с высокой интенсивностью – до 7 рейсов в день. "При этом беспилотная авиационная система продемонстрировала высокую эффективность, - подчеркнул он. - В сложной природно-климатической и навигационной обстановке, несмотря на экстремальные условия, ограниченную видимость и низкие температуры, БАС-200 доказал высокую работоспособность всех систем. Межполетная подготовка занимала не более 20 минут и практически не превышала время, необходимое для загрузки почтовых отправлений".

Тестовые полеты БАС-200 на Ямале, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех, стали первым в России успешным опытом грузоперевозки тяжелыми беспилотными летательными аппаратами вертолетного типа в условиях Крайнего Севера.

Ростех Ростех

"По сути, БАС-200 на время был внедрен в работу Почты России и обеспечивал авиаперевозку почтовых отправлений за Полярным кругом – через реку Обь из Салехарда в поселок Лабытнанги, где выполнял посадку в периферийной точке, - отмечено в сообщении. - Полеты проходили в условиях 30-градусного мороза, а масса полезной нагрузки при каждом из "тестов" составляла 10 килограммов. Этот вес для нашего БПЛА не предел – "Вертолеты России" продолжают совершенствование БАС-200 и расширяют его эксплуатационные возможности".

Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.