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48 камер установлено  в Тюменской области к досрочному периоду ЕГЭ

Общество, 10:30 17 марта 2023

Ростелеком | Фото: Ростелеком

48 IP-видеокамер в 11 аудиториях пункта проведения экзаменов и 13 аудиториях региональных центров обработки информации установил Ростелеком. Напомним, что досрочный период ЕГЭ-2023 стартует в Тюменской области 20 марта.

С первого дня досрочного периода видеонаблюдение будет обеспечиваться на базе защищенных оптических каналов связи. В каждом помещении для проведения экзаменов установлено не менее двух камер.

В 2023 году в регионе в досрочный период ЕГЭ по русскому языку планируют сдать 92 школьника и 70 по математике. Экзамен пройдет в школе № 22.

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Досрочный период необходим тем ребятам, которые по каким-либо уважительным причинам не могут сдать ЕГЭ в основной (спортивные сборы или медицинские показания), также в досрочный период ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет.

Ростелеком | Фото: Ростелеком

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# видеонаблюдение , ЕГЭ , камеры , Ростелеком

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