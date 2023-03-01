Второй глэмпинг планирует открыть в Тобольском районе сельский предприниматель
Второй глэмпинг планирует открыть сельский предприниматель в Тобольском районе. Такой объект будет способствовать развитию туристической инфраструктуры.
Как отметил в своем Telegram-канале глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, в муниципальном образовании много красивых мест, куда может приехать турист и с пользой провести время.
Кроме глэмпинга на встрече в инвестиционном офисе прошли обсуждения бизнес-плана по созданию конфетной фабрики, посетители которой смогут увидеть, как производится шоколад.
"Этот проект мы презентовали осенью 2022 года в правительстве Тюменской области на встрече, посвященной инвестиционному развитию территорий по итогам работы пилотной программы "Акселератор". Идея интересна тем, что может стать не только промышленным производством, но и объектом показа", - пояснил Леонид Митрюшкин.
Он выразил уверенность в том, что реализация проектов позволит создать новые рабочие места для жителей сел и привлечет туристов в тобольскую агломерацию.