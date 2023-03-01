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Второй глэмпинг планирует открыть в Тобольском районе сельский предприниматель

Экономика, 14:45 17 марта 2023

ТГ-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина | Фото: ТГ-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина

Второй глэмпинг планирует открыть сельский предприниматель в Тобольском районе. Такой объект будет способствовать развитию туристической инфраструктуры.

Как отметил в своем Telegram-канале глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, в муниципальном образовании много красивых мест, куда может приехать турист и с пользой провести время.

Кроме глэмпинга на встрече в инвестиционном офисе прошли обсуждения бизнес-плана по созданию конфетной фабрики, посетители которой смогут увидеть, как производится шоколад.

"Этот проект мы презентовали осенью 2022 года в правительстве Тюменской области на встрече, посвященной инвестиционному развитию территорий по итогам работы пилотной программы "Акселератор". Идея интересна тем, что может стать не только промышленным производством, но и объектом показа", - пояснил Леонид Митрюшкин.

Он выразил уверенность в том, что реализация проектов позволит создать новые рабочие места для жителей сел и привлечет туристов в тобольскую агломерацию.

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# инвестиционные проекты , Тобольский район , туризм

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