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О трендах в современном интерьере рассказали тюменцам

Общество, 09:42 19 марта 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Скандинавский дизайн, легкий и натуральный стиль остаются популярными в интерьере жилья в настоящее время. Что касается цветов, то владельцы квартир и домов отдают предпочтение природным оттенкам – желтому, зеленому, коричневому.

Как отметила тюменский хоумстейджер Екатерина Данилова, в последнее время в интерьере преобладают минимализм, универсальность и многофункциональность.

По ее словам, не стоит забывать о природной фактуре, а также об акцентах. Так, чтобы преобразить помещение, достаточно добавить ярких интерьерных подушек или сменить занавески, пишет КП-Тюмень.

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