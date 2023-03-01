Александр Моор: тюменская сборная стала одним из фаворитов чемпионата России

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Сборная Тюменской области по лыжным гонкам считается одним из фаворитов чемпионата России, который проходит в эти дни в Тюмени.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Состав очень ровный, сразу несколько наших спортсменок в числе лидеров по итогам сезона. Тюменские девушки не подвели. Елизавета Пантрина на втором месте, Екатерина Смирнова - четвертая в скиатлоне. Победила в гонке Наталья Непряева. Серебро у Анастасии Кулешовой", - рассказал губернатор.

Отметим, 19 марта копилку сборной Тюменской области в скиатлоне пополнили Елизавета Пантрина, ставшая второй, а также Иван Якимушкин, который финишировал третьим.