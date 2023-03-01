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Тюменка Елизавета Пантрина завоевала серебро на чемпионате России по лыжным гонкам

Спорт, 12:01 19 марта 2023

Тюменка Елизавета Пантрина завоевала серебряную медаль в скиатлоне на Чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 19 марта.

Первой в женском скиатлоне стала Наталья Непряева из Архангельской области с результатом 39:36.5, результат Елизавет Пантриной - +0:05.7, третье место заняла Анастасия Кулешова, выступающая за Нижегородскую область и Республику Мордовию (+0:06.8).

Еще одна представительница Тюменской области Екатерина Смирнова пришла к финишу четвертой.

Мужская гонка начнется в 12 часов 30 минут, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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# лыжные гонки

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