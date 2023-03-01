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Александр Моор поручил главам муниципалитетов проверить состояние противопожарных полос

Губернатор, 18:11 20 марта 2023

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Проверить состояние противопожарных минерализованных полос сразу же после схода снега поручил главам муниципалитетов губернатор Тюменской области Александр Моор.

Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале. Александр Моор провел первое в 2023 году заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Если потребуется, написал губернатор, необходимо обновить и расширить минерализованные полосы. Также он сказал, что в окрестностях населенных пунктов нужно убрать камыш.

"Необходимые ресурсы у нас есть: противопожарные службы укомплектованы личным составом и техникой. Самое важное – сделать все вовремя и быть бдительными", – написал губернатор.

Что касается паводка, по прогнозам синоптиков, большой воды в регионе не ожидается. Александр Моор заверил, что специалисты внимательно наблюдают за ситуацией, держат связь с коллегами из Казахстана.

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# Александр Моор , паводок , противопожарная безопасность , противопожарные меры

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