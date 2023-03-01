Александр Моор поручил главам муниципалитетов проверить состояние противопожарных полос
Проверить состояние противопожарных минерализованных полос сразу же после схода снега поручил главам муниципалитетов губернатор Тюменской области Александр Моор.
Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале. Александр Моор провел первое в 2023 году заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Если потребуется, написал губернатор, необходимо обновить и расширить минерализованные полосы. Также он сказал, что в окрестностях населенных пунктов нужно убрать камыш.
"Необходимые ресурсы у нас есть: противопожарные службы укомплектованы личным составом и техникой. Самое важное – сделать все вовремя и быть бдительными", – написал губернатор.
Что касается паводка, по прогнозам синоптиков, большой воды в регионе не ожидается. Александр Моор заверил, что специалисты внимательно наблюдают за ситуацией, держат связь с коллегами из Казахстана.