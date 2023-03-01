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Армизонские юнармейцы плетут маскировочные сети для бойцов

Общество, 15:43 22 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Маскировочные сети для бойцов плетет юнармейский отряд четвероклассников из Армизонской средней школы. Ребята сами режут ленты и крепят их на основу.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, недавно, заручившись поддержкой классного руководителя Ольги Васильевой, они решили внести вклад в победу.

Чтобы веселей работалось, юнармецы с помощью педагога-организатора Надежды Ковшовой придумали подбадривающую речовку.

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# Армизонский район , спецоперация , юнармейцы

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