Армизонские юнармейцы плетут маскировочные сети для бойцов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Маскировочные сети для бойцов плетет юнармейский отряд четвероклассников из Армизонской средней школы. Ребята сами режут ленты и крепят их на основу.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, недавно, заручившись поддержкой классного руководителя Ольги Васильевой, они решили внести вклад в победу.

Чтобы веселей работалось, юнармецы с помощью педагога-организатора Надежды Ковшовой придумали подбадривающую речовку.