Тюменская область вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два ярких примера вклада тюменцев в социально-экономическое развитие нашей страны: построено свыше 2 млн 200 тыс. кв. м жилья из 103 млн по России, собрано почти 2 млн тонн зерна из 157 млн.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Данные о том, как изменилась за последний год жизнь в стране, сегодня привёл председатель правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. Несмотря на санкционное давление, российская экономика устояла. Благодаря комплексу мер, принятых правительством и Банком России, удалось справиться с инфляцией. Сейчас она приближается к целевым показателям. Уровень продовольственной безопасности в нашей стране – один из самых надежных в мире, - отметил глава региона. - Государство поддерживает социально незащищенные слои населения. Дважды за год были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров".

В стране построено свыше 850 школьных зданий, еще более полутора тысяч отремонтировано. За год возведено почти 240 детских садов, 270 больниц и поликлиник, свыше 700 ФАПов и амбулаторий.

"К этим цифрам также "приложили руку" тюменцы. Только в прошлом году мы построили 4 школы, 4 детских сада, 9 модульных ФАПов и амбулаторий, отремонтировали 7 зданий медучреждений", - напомнил Александр Моор.

Тюменская область занимает третье место в рейтинге качества жизни среди регионов нашей страны, который сформирован Агентством стратегических инициатив. Это результат труда тюменцев, а также важный итог системной работы всех уровней власти.

"Мы готовы успешно решать все задачи, которые ставят перед нами правительство России и глава нашего государства Владимир Путин", - подытожил он..