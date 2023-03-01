Мобильный комплекс видеонаблюдения представила в Тюмени московская IT-компания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автономный мобильный комплекс нейросетевого видеонаблюдения представила московская IT-компания Softlogic на региональной конференции и выставке "ИТС регионам: Тюмень", которые проходят в технопарке.

Как рассказал технический директор Softlogic Александр Колесников, мобильные комплексы служат для того, чтобы фиксировать более 30 видов нарушений. В поле их зрения попадают ямы и повреждения бордюров, неработающие светофоры, плохо убранный снег, стертая дорожная разметка и другое.

"Оборудование состоит из самого комплекса и трех видеокамер, которые устанавливаются на транспортных средствах. Все данные попадают в облачную платформу. Вычисления происходят на борту транспорта, что позволяет экономить средства на передаче данных. Всю информацию, которую выявил комплекс, можно увидеть в личном кабинете. Это скриншот с объектом, на котором выявлено нарушение, и его местоположение", — рассказал Александр Колесников.

60 таких комплексов установлены в Москве, шесть — в Главном управлении содержания территорий Московской области. Они патрулируют и мониторят дворовые территории, в особенности вывоз снега, незаконные рисунки на стенах, выбоины, ямы, переполненные урны и так далее. Системы Softlogic работают в Тамбове, Туле, Мурманске, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске.

По словам Александра Колесникова, к стенду Softlogic на выставке проявляют большой интерес. "Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов интересовался, используется ли система исключительно для выставления штрафов. Нет, по большей части она применяется для дисциплинированности, чтобы создать комфортные условия для жителей города, чтобы они были довольны всеми предоставляемыми услугами по содержанию, работами, выполняемыми подрядными организациями. Хотелось бы внедрить данную систему у вас в регионе", — поделился Александр Колесников.

Особое внимание на выставке уделено импортозамещению. У Softlogic, как заверил технический директор, проблем с этим, как и у многих участников, тоже нет. "Используем собственные разработки. Сборка, производство компонентов по большей части находится на территории Российской Федерации", — добавил Александр Колесников.

Напомним, 23 и 24 марта в Тюмени проходит региональная конференция и выставка "ИТС регионам: Тюмень". В первый день эксперты обменялись опытом внедрения интеллектуальных транспортных систем в регионах России. Во второй день они широко обсуждают технологии информационного моделирования в дорожной отрасли. Все дни работает выставка, включающая в себя около 20 стендов компаний из разных регионов.

Отметим, президент ассоциации "Цифровая эра транспорта" Антон Журавлев сказал, что субъект выбрали площадкой проведения ежегодного мероприятия не случайно. Тюменская область, по его словам, является одним из передовых регионов, которые реализуют программу внедрения интеллектуальных транспортных систем.

Инна Пахомова