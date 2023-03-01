Эксперты: Тюменская область - передовой регион по внедрению интеллектуальных транспортных систем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область - является одним из передовых регионов, которые реализуют программу внедрения интеллектуальных транспортных систем. Об этом сообщил президент ассоциации "Цифровая эра транспорта" Антон Журавлев на региональной конференции и выставке "ИТС регионам", которые стартовали в Тюмени 23 марта.

По его словам, субъект выбрали площадкой проведения ежегодного мероприятия не случайно. "Мы, как ассоциация, видим всю картину по стране. В Тюменской области есть два ключевых аспекта. Первый - технологическое оснащение инфраструктуры и внедрение систем. Второй - активность руководства региона, людей, которые занимаются этими вопросами. Коллеги видят вектор развития инфраструктуры, проявляют высокую активность, поэтому мы здесь", — добавил он.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов подчеркнул, что регион — один из передовых в России по множеству направлений в цифровизации. "Транспортные сервисы давно работают в регионе эффективно. Получая обратную связь, мы реализуем те или иные направления шире, чтобы местные жители максимально удобно получали цифровые услуги - в три клика", — сказал он.

На выставке технологий на первом этаже технопарка - 18 стендов из разных регионов. Здесь также присутствуют тюменские решения. Как отметил Станислав Логинов, компании появились именно в Тюмени и продолжают свое развитие здесь. "По ощущению здесь собрались именно передовики этой отрасли. На площадке присутствуют технологии искусственного интеллекта, программное обеспечение, которое признано уже всероссийским. Меня радует, что здесь поднимается и вопрос импортозамещения. Есть комплексы метеостанций, камеры видеонаблюдения, контроллеры, которые собирают в России. Сейчас вопросы информационной безопасности очень важны. Любой сбой в максимально нагруженном участке может вызвать коллапс в городе, на магистрали. Этому уделяется особое внимание", - поделился он.

24 марта работа региональной конференции и выставки "ИТС регионам" продолжится. Во второй день здесь будут говорить о развитии технологии информационного моделирования инфраструктуры, дорог, искусственных сооружений, о жизненном цикле этих объектов.

"ИТС регионам" - это ежегодное региональное мероприятие, посвященное внедрению и развитию интеллектуальных транспортных систем, цифровых технологий на транспорте и в дорожном хозяйстве. Основные цели конференции - продолжение диалога всех заинтересованных лиц, обмен практиками, а также повышение компетенций местных специалистов и руководителей региона в этой сфере.

Инна Пахомова