В Ишимском районе возведут 35-метровую инсталляцию из старинных наличников
35-метровый забор с экспозицией 12-ти старинных наличников Ишима, Ишимкого, Сорокинского, Казанского районов, Голышмановского городского округа создадут в селе Ершово, на родине автора "Конька-горбунка" на средства гранта. Проект "Узорочье сибирских наличников" стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года и получил поддержку в размере 476 тыс. руб.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор АНО "Центр реализации социокультурных программ и проектов "Град-столица" Юлия Шестакова.
"С помощью этого гранта мы сможем продолжить музеефикацию наличников нашего региона. Уже запланированы четыре экспедиции сотрудников музейного комплекса и волонтеров в деревни и села Приишимья. Также мы будем рады видеть всех желающих помочь в покраске наличников летом", - пригласила музейщик.
Юлия Шестакова рассказала, что финальным аккордом проекта станет проведение мастер-классов для детей по росписи фоторамки в виде наличника с использованием уникальных элементов домовой резьбы. Заранее раскрыв все скрытые в узорах смыслы, авторы проекта постараются ненавязчиво передать знания подрастающему поколению.
По словам руководителя центра, сотрудники Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова изучают тему наличников более 30 лет. Они отмечают, что в каждом селе можно наблюдать разные характерные особенности узоров. Кстати, за это время музейщики смогли собрать уникальную коллекцию наличников Ишима из 12 районов юга Тюменской области.
"Эти наличники спасены от уничтожения, их включат в инсталляцию. Только таким образом, извлекая экспонаты из хранилищ, мы можем показать их детям и молодежи, приобщить их к традиционной русской культуре. Работа по спасению наличников Приишимья будет продолжена", - подчеркнула Юлия Шестакова.
Авторы проекта не случайно выбрали для создания открытой инсталляции родину сказочника. Ведь именно в Ершово активно едут туристы не только с юга Тюменской области, но и из ХМАО, ЯНАО, Свердловской и Омской областей и даже из Казахстана.
В течение нескольких последних лет родное село автора "Конька-горбунка" стремительно развивается и становится все более интересным местом для посещения. В 2018 году здесь воссоздали храм Петра Столпника, в 2020 - открыли этнографический музей "Иванушки Петровича Д", в 2021 – музей "Комиссариатский дом" - отчий дом Петра Ершова, в 2022 году - частично построили забор с выставкой наличников, который станет частью будущей инсталляции, и продолжили работу по восстановлению колодца семьи Ершовых.
Инсталляцию наличников организаторы рассчитывают закончить до конца июня 2023 года.
Инна Кондрашкина