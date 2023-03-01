В Ишимском районе возведут 35-метровую инсталляцию из старинных наличников

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

35-метровый забор с экспозицией 12-ти старинных наличников Ишима, Ишимкого, Сорокинского, Казанского районов, Голышмановского городского округа создадут в селе Ершово, на родине автора "Конька-горбунка" на средства гранта. Проект "Узорочье сибирских наличников" стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года и получил поддержку в размере 476 тыс. руб.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор АНО "Центр реализации социокультурных программ и проектов "Град-столица" Юлия Шестакова.

"С помощью этого гранта мы сможем продолжить музеефикацию наличников нашего региона. Уже запланированы четыре экспедиции сотрудников музейного комплекса и волонтеров в деревни и села Приишимья. Также мы будем рады видеть всех желающих помочь в покраске наличников летом", - пригласила музейщик.

Юлия Шестакова рассказала, что финальным аккордом проекта станет проведение мастер-классов для детей по росписи фоторамки в виде наличника с использованием уникальных элементов домовой резьбы. Заранее раскрыв все скрытые в узорах смыслы, авторы проекта постараются ненавязчиво передать знания подрастающему поколению.

По словам руководителя центра, сотрудники Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова изучают тему наличников более 30 лет. Они отмечают, что в каждом селе можно наблюдать разные характерные особенности узоров. Кстати, за это время музейщики смогли собрать уникальную коллекцию наличников Ишима из 12 районов юга Тюменской области.

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

"Эти наличники спасены от уничтожения, их включат в инсталляцию. Только таким образом, извлекая экспонаты из хранилищ, мы можем показать их детям и молодежи, приобщить их к традиционной русской культуре. Работа по спасению наличников Приишимья будет продолжена", - подчеркнула Юлия Шестакова.

Авторы проекта не случайно выбрали для создания открытой инсталляции родину сказочника. Ведь именно в Ершово активно едут туристы не только с юга Тюменской области, но и из ХМАО, ЯНАО, Свердловской и Омской областей и даже из Казахстана.

В течение нескольких последних лет родное село автора "Конька-горбунка" стремительно развивается и становится все более интересным местом для посещения. В 2018 году здесь воссоздали храм Петра Столпника, в 2020 - открыли этнографический музей "Иванушки Петровича Д", в 2021 – музей "Комиссариатский дом" - отчий дом Петра Ершова, в 2022 году - частично построили забор с выставкой наличников, который станет частью будущей инсталляции, и продолжили работу по восстановлению колодца семьи Ершовых.

Инсталляцию наличников организаторы рассчитывают закончить до конца июня 2023 года.

Инна Кондрашкина