Лучшим сельским учреждениям культуры региона окажут поддержку на семь миллионов рублей

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Поддержку на общую сумму более 7,7 млн рублей получат в Тюменской области 14 лучших сельских учреждений культуры и 14 сотрудников отрасли по итогам профессионального конкурса, сообщает информационный центр регионального правительства.

89 сельских домов культуры, клубов, музеев и библиотек, специалистов Тюменской области боролись за победу накануне Дня работника культуры.

Эксперты оценили художественный уровень культурных и просветительских мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в российских и международных фестивалях, а также активность в медиа и многое другое. Лучшие учреждения культуры получили по 506 тыс. рублей, работники культуры — по 50 тыс. рублей.

Отметим, что поддержку учреждениям культуры в Тюменской области оказывают в рамках реализации региональной программы "Творческие люди" нацпроекта "Культура".