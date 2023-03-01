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Лучшим сельским учреждениям культуры региона окажут поддержку на семь миллионов рублей

Общество, 14:24 24 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Поддержку на общую сумму более 7,7 млн рублей получат в Тюменской области 14 лучших сельских учреждений культуры и 14 сотрудников отрасли по итогам профессионального конкурса, сообщает информационный центр регионального правительства.

89 сельских домов культуры, клубов, музеев и библиотек, специалистов Тюменской области боролись за победу накануне Дня работника культуры.

Эксперты оценили художественный уровень культурных и просветительских мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в российских и международных фестивалях, а также активность в медиа и многое другое. Лучшие учреждения культуры получили по 506 тыс. рублей, работники культуры — по 50 тыс. рублей.

Отметим, что поддержку учреждениям культуры в Тюменской области оказывают в рамках реализации региональной программы "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

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# Культура День работников культуры

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