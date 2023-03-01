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70 спортсменов соберутся в Тюмени на чемпионате по функциональному многоборью

Спорт, 14:57 25 марта 2023

Федерация функционального многоборья Тюменской области | Фото: Федерация функционального многоборья Тюменской области

70 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Упорово и Заводоуковского городского округа соберутся в областном центре 26 марта на областных чемпионате и первенстве по функциональному многоборью, сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.

Соревнования развернутся в спортивном комплексе "Динамо" по адресу ул. Володарского 50, начало в 9 часов 30 минут. За звание сильнейших будут бороться спортсмены в четырех возрастных категориях.

Атлеты продемонстрируют свое мастерство в трех этапах, им предстоит выполнить взятие и толчок штанги, прыжки через скакалку, подтягивания, греблю, прыжки на ящик, становую тягу и другое.

Все задания выполняются за четко определенное время. Сложность выполнения и требования к результатам будут зависеть от возраста участников. По итогам спортсмены смогут получить или повысить спортивные разряды.

Победители и призеры чемпионата и первенства получат возможность войти в состав сборной региона и выступить на предстоящих соревнованиях окружного уровня, они также пройдут в Тюмени 23 апреля.

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# многоборье

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