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Более 100 нарушителей пограничного режима привлекли к ответственности в Тюменской и Курганской областях

Происшествия, 11:49 27 марта 2023

пресс-служба Пограничного управления | Фото: пресс-служба Пограничного управления

Более 100 нарушителей пограничного режима привлекли к административной ответственности в Тюменской и Курганской областях с начала 2023 года. Каждый оштрафован на сумму свыше 5 тыс. рублей, сообщает пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

За прошедшую неделю на территориях Целинного, Половинского, Звериноголовского, Петуховского административных округов Курганской области, а также Сладковского и Казанского районов Тюменской области выявлено более 15 иностранных и российских граждан, которые проигнорировали установленный законодательством регламент, определяющий право пребывания в пограничной зоне.

В ведомстве напоминают, что вблизи государственной границы в пределах пограничной зоны действуют правила пограничного режима, которые необходимо соблюдать всем гражданам. Для быстрого оформления пропусков необходимо подать заявление на Госуслугах. Также оформить их можно в любом из подразделений пограничного управления, либо на официальном сайте ФСБ России или по электронной почте - pu.kurgan.tyumenobl@fsb.ru.

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# нарушители , пограничники

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