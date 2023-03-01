Производство шоколада, музей и кафе откроет тобольский предприниматель на Базарной площади

| Фото: t.me/mv_afanasev | Фото: t.me/mv_afanasev

Помещение для производства шоколада, музея и кофейни предприниматель Дарья Егорова получит на Базарной площади в Тобольске. Такое решение принял глава города Максим Афанасьев во время визита в ее домашний цех по выпуску шоколада.

"Помещение, естественно, будет на Базарной площади – в историческом квартале, где мы планируем восстановить атмосферу старины и полного погружения в прошлое. Не мастер-класс, а повар императорского дома набирает себе помощников для изготовления шоколада. Ну кто от такого откажется?" - написал Афанасьев в своем Telegram-канале.

Дарья Егорова планирует производить ежемесячно более тысячи шоколадных плиток бренда "Тобольск шоколадный". Лакомство готовится по старинным рецептам, найденным в архивах города.

"Первая коллекция "Кремлевский ансамбль" будет состоять из набора плиток, на которых изобразят Соборную колокольню, Софийский собор, башню Гостиного двора. Я всегда хотела созидать что-то интересное и полезное для любимого города, что будет передавать его уникальные традиции. Решили производить шоколад, потому что, когда едешь куда-то в гости, необходимо взять что-то в подарок в качестве сувенира. Обычно все привозят что-то сладкое. Пряники на любителя, а вот шоколад любят и дети, и взрослые. Тем более, если он натуральный и качественный", - рассказала предприниматель в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Масса одной плитки составляет 40 гр. Каждая упаковка будет иметь QR-код, после наведения на него покупатели узнают о традициях, ценностях Тобольска.

Анжела Лебедева