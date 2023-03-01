Глава МЧС России Александр Куренков проведет в Тюмени рабочую встречу

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Рабочая встреча, посвященная вопросам межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций, пройдет в Тюмени 28 марта с участием главы МЧС России Александра Куренкова.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Работу в Тюмени начали с возложения цветов к памятнику сотрудникам МЧС, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Сегодня также посетим учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть", - написал глава региона.

Также Александр Куренков передаст Главному управлению МЧС России по Тюменской области специализированную технику.

Видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора.