Около 200 млн рублей выделяют в Тюменской области на поддержку сектора АПК

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Около 200 млн рублей ежегодно выделяется из бюджета Тюменской области для поддержки технического перевооружения предприятий АПК. На эти средства можно возместить часть затрат на покупку техники.

Об этом заявил глава региона Александр Моор, осмотрев XI агропромышленную выставку "Тюмень Агро - 2023. Техника, Технологии, Инновации, Наука", которая прошла в агрокластере "Пышминская долина" в поселке Винзили Тюменского района.

"Мы заинтересованы в обновлении парка техники наших хозяйств, поэтому наступивший сельскохозяйственный сезон не станет исключением. На днях стартовал отбор заявок на предоставление субсидий. Тюменские аграрии могут рассчитывать на возмещение 20 процентов от стоимости приобретенной ими сельхозтехники, в том числе - в лизинг", - отметил глава региона.

Российские и зарубежные производители представили на выставке более 120 единиц современной сельскохозяйственной техники - тракторы, посевные комплексы, комбайны, культиваторы и многое другое. Несмотря на антироссийские экономические санкции Запада, выбор не стал меньше, обратил внимание Александр Моор.

Представители тюменских агропредприятий приняли участие в тест-драйвах тракторов и другой сельскохозяйственной техники, провели деловые переговоры с поставщиками.

"Сегодня мы полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания. Наши сельхозпроизводители и переработчики в условиях конкуренции активно реализуют свою продукцию на рынках Ямала и Югры. Жители северных автономных округов тюменские бренды знают и любят", - сказал Александр Моор.

Глава области подчеркнул, что техническое перевооружение аграрных предприятий региона и подготовка для них высококвалифицированных специалистов – ключевые задачи в регионе. "Это позволяет эффективно работать в зоне рискованного земледелия и производить конкурентоспособную сельхозпродукцию", - добавил он.

На выставке также состоялись IV аграрный образовательный форум Тюменской области "Развитие кадрового потенциала регионального АПК: вызовы времени" и областные олимпиады инженерно-технических работников АПК и агрономов.