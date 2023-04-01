Популярные способы мошенничества назвали в тюменской полиции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самые популярные способы мошенничества в Тюменской области назвал начальник УМВД по Тюмени Андрей Кабанов.

"Гражданам звонят якобы сотрудники Центробанка России, правоохранительных органов (из полиции СК, ФСБ). В топе популярности история "ваш родственник спровоцировал ДТП, нужны деньги для медпомощи и избежания уголовное ответственности". Аферисты предлагают заработать на бирже и инвестиционных площадках. А также действуют через соцсети, сайты объявлений "Авито", "Юла"", - сообщил он.

Как выяснил "Вслух.ру", за 2022 год количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось на 10,4 %. При этом стала лучше и раскрываемость: 25,8 % против 21,8 % годом ранее. Андрей Кабанов сказал, что чаще от действий мошенников страдают пожилые люди, такова ситуация по всей России. Поэтому важно предупреждать престарелых родственников о возможной опасности и рассказывать, что делать в конкретных случаях.

Чтобы предупредить граждан, в Интернете, по телевидению, радио вышло более 1 тыс. 200 сюжетов, а также более 280 публикаций на официальном сайте полиции. Пострадавшим от действий мошенников следует заявить об этом в полицию, телефон 102.