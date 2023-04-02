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Владимир Якушев: геология создала задел для развития отраслей, ставшими основой экономики УФО

Общество, 10:20 02 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Геология создала задел для развития отраслей, которые стали основой экономики регионов Уральского федерального округа. Подчеркнул в поздравлении с Днем геолога полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"В 2023 году мы отмечаем две знаковые даты – 75 лет тюменской геологии и 70-летие со дня первого газового фонтана в Березовом, с которого и началась история всемирно известной Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. Открытия, которые изменили историю Урала и Западной Сибири, требовали терпения и выдержки. За каждым из них стояли незаурядные личности. Люди, всей душой увлечённые профессией, которой посвятили жизнь", - отметил Владимир Якушев.

Он уверен, что сегодня их дело успешно продолжает новое поколение разведчиков недр. Они стремятся быть достойными своих легендарных предшественников, находят нестандартные решения сложных задач. Проверяют теории, исследуют, анализируют, открывают новые горизонты для развития науки и экономики.

Владимир Якушев выразил благородность геологам за труд и верность очень сложной, но чрезвычайно важной профессии. А также пожелал профессионалам и ветеранам отрасли новых важных открытий, сил и успехов, здоровья и благополучия.

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# Владимир Якушев , геология

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