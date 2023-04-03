Тоболяк зарезал пожилого знакомого во время очередной ссоры

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Очередная ссора двух тоболяков закончилась убийством 28 марта, сообщает следственный комитет по Тюменской области. 37-летнему ранее судимому мужчине предъявлено обвинение.

По версии следствия, обвиняемый в квартире дома в мкр 8 Тобольска поссорился со своим 61-летним знакомым, схватил на кухне нож и нанес ему удары в область груди. Мужчина скончался на месте.

Следователи осмотрели место преступления, изъяли орудие убийства. Обвиняемый заключен под стражу.