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Тоболяк зарезал пожилого знакомого во время очередной ссоры

Происшествия, 12:39 03 апреля 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Очередная ссора двух тоболяков закончилась убийством 28 марта, сообщает следственный комитет по Тюменской области. 37-летнему ранее судимому мужчине предъявлено обвинение.

По версии следствия, обвиняемый в квартире дома в мкр 8 Тобольска поссорился со своим 61-летним знакомым, схватил на кухне нож и нанес ему удары в область груди. Мужчина скончался на месте.

Следователи осмотрели место преступления, изъяли орудие убийства. Обвиняемый заключен под стражу.

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# Тобольск , убийство

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