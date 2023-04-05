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За покупку гашиша в интернет-магазине северянина отправили в колонию

Происшествия, 11:38 05 апреля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Шесть лет колонии строгого режима получил житель Нижневартовска, задержанный тюменскими таможенниками за контрабанду гашиша.

47-летний мужчина оформил заказ через интернет-магазин в Италии. Полученный товар он не успел донести домой, его задержали на выходе из почтамта, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Выяснилось, что подозреваемый заказал 20 г гашиша, однако зарубежный продавец доложил покупателю еще 5 г наркотика "в подарок". Итоговый вес превысил 25 г, что квалифицируется как крупный размер.

Нижневартовский городской суд признал мужчину виновным и приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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