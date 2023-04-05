Викуловчанка из ревности ранила любимого ножом в День Святого Валентина

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На три года отправится в колонию жительница Викуловского района, из ревности ударившая ножом своего сожителя в День Святого Валентина за переписку с другой женщиной, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела известно, что 14 февраля женщина отмечала праздник, в это время ее сожитель переписывался с другой женщиной по телефону.

Между ними завязалась ссора, мужчина ударил подругу по лицу, подал со стола нож и сказал: "Ну зарежь меня". Подсудимая взяла нож и нанесла любимому удар в живот.

Потерпевший пояснил, что претензий к подруге не имеет, так как она извинилась перед ним, покупала лекарства и навещала его в больнице, он считает, что сам спровоцировал ее.