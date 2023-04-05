  • 5 апреля 20235.04.2023среда
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Викуловчанка из ревности ранила любимого ножом в День Святого Валентина

Происшествия, 16:58 05 апреля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На три года отправится в колонию жительница Викуловского района, из ревности ударившая ножом своего сожителя в День Святого Валентина за переписку с другой женщиной, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела известно, что 14 февраля женщина отмечала праздник, в это время ее сожитель переписывался с другой женщиной по телефону.

Между ними завязалась ссора, мужчина ударил подругу по лицу, подал со стола нож и сказал: "Ну зарежь меня". Подсудимая взяла нож и нанесла любимому удар в живот.

Потерпевший пояснил, что претензий к подруге не имеет, так как она извинилась перед ним, покупала лекарства и навещала его в больнице, он считает, что сам спровоцировал ее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Викуловский район , суд , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:20 05.04.2023Под Тюменью иномарка сбила шестиклассницу
16:58 05.04.2023Викуловчанка из ревности ранила любимого ножом в День Святого Валентина
16:36 05.04.2023Житель Нижнетавдинского района получил условный срок за пьяное ДТП
15:30 05.04.2023Житель Ялуторовска ударил полицейского за просьбу надеть бахилы в больнице